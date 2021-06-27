تأسيس مدينة إدارية واقتصادية لمصر الأبرز.. تعرف على فوائد العاصمة الجديدة

كتب محمود العمرى

لا تنحصر أهمية العاصمة الإدارية الجديدة فى كونها مقر بديل للمصالح الحكومية والإدارية القائمة، فالهدف منها في الأساس تأسيس مدينة إدارية واقتصادية جديدة لمصر، تتفق مع مفردات ومتغيرات العصر، بالإضافة لخلق منطقة جديدة جاذبة الاستثمار تربط بين القاهرة والسويس تخلق نحو مليوني فرصة عمل.

ويبلغ إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 ألف فدان، وتقسم إلى الحي الحكومي، حي المال والأعمال، الحي الدبلوماسي والحي السكني، ومن المتوقع أن تستوعب المرحلة الأولى منها حولي 6.5 مليون مواطن لينمو عدد سكان العاصمة الإدارية الجديدة بعد ذلك إلى 18 مليون بحلول العام 2030 ثم لـ 40 مليونا بحلول العام 2050.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية على أرض مصرية، فالمباني والمواصلات والخدمات كلها مميكنة بالكامل ومترابطة وتتصل خدمات دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز بالإنترنت، ويعمل المرور ذاتيًا وكذا خدمات الأمن وأعمدة الإضاءة ورى الحدائق.

وتابعت الدراسة أنه تلتزم مصر بالإجراءات الصديقة للبيئة، وتنتشر مساحات كبيرة خضراء في المدينة سواء داخلها أو خارجها من خلال حزام أخضر يمثل 10% من المساحة الكلية؛ لذا فإن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء يصل إلى 15 مترًا مربعًا للفرد، وهو المقياس العالمي، وتعمل المدينة على زيادة استخدام الطاقة الشمسية، وهذا ما تم الالتفات إليه في محطات الطاقة في البنية الأساسية والمرافق العامة، وتعد هذه النقطة أمرًا مشتركًا مع مدن ذكية عديدة مثل العاصمة النمساوية فيينا التي لديها أكبر مصنع للكتلة الحيوية في العالم.

ومن أبرز ملامح العاصمة إنها تحتوى على حديقة مركزية ”كابيتال بارك" تبلغ مساحتها حولي 1000 فدان بطول 10 كم أى أنها تعادل ضعف حجم حديقة ”سنترال بارك” الشهيرة بولاية نيويورك.

كما تحتوى على نهر بطول 35 كم مرتبط بجميع أنحاء العاصمة ليحاكي نهر النيل بالعاصمة القاهرة، ويعتبر مشروع نهر الحديقة هو أكبر محور أخضر في العالم، وتحتوي على حدائق ترفيهية ومركزية على مساحة 5ألاف فدان، كما تضم أول مركز سيطرة وتحكم أمني وخدمات السلامة العامة من خلال 6 آلاف كاميرا موزعة على أنحاء العاصمة، كما ستحتوي العاصمة على، مركز للمؤتمرات – مدينة طبية – مدينة رياضية – مدينة للمعارض – مدينة الفنون والثقافة على مساحة 27 1 فدانا.

وسيتم ربط العاصمة الجديدة بشبكة خطوط السكة الحديد بجميع محافظات الجمهورية، ويخدم العاصمة مشروعين من أهم وابرز مشروعات النقل بمصر وهما القطار المكهرب، والمونوريل.