اليوم السابع
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بهذه الخطوات هتشغل التكييف وهتدفع كهرباء أقل.. اعرف التفاصيل

الأحد، 27 يونيو 2021 04:00 ص
بهذه الخطوات هتشغل التكييف وهتدفع كهرباء أقل.. اعرف التفاصيل تكييف هواء
كتبت ــ رحمة رمضان

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يعتقد البعض أن ضبط درجة حرارة تكييف الهواء على درجة 16 أو 18 يعطى درجة برودة عالية، ولكن الحقيقة أن استعمال الجهاز بهذه الطريقة يجعله يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وبالتالى يتعرض المواطن لفاتورة كهرباء عالية، فى حين أن هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها عند استخدام التكييف يجعله يستهلك كهرباء أقل ويعطى كفاءة أعلى، وهى كالآتي:
 
 
1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكييف للتخلص من الهواء الساخن.
 
2- عدم تشغيل التكييف على درجة أقل من 24.
 
3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.
 
4-التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.
 
5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

فاتورة الكهرباء

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