بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق 26 من يونيو الجاري، بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، انه سوف يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، واطلاع المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.