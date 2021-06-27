اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 05:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا

الأحد، 27 يونيو 2021 04:03 م
بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا تحصين الماشية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق 26 من يونيو الجاري، بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، انه سوف يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، واطلاع المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

 

 


حملات تطعيم

الحمى القلاعية

الطب البيطرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

تطعيم الماشية

الطب البيطرى بالمنيا

حمى الوادى المتصدع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ .. لايف وصور

السبت، 26 يونيو 2021 02:39 م

اليوم.. تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية حفاظا على الثروة الحيوانية فى بورسعيد

السبت، 26 يونيو 2021 01:00 ص

بدء حملة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقنا غدا

الجمعة، 25 يونيو 2021 02:00 ص

26 يونيو إطلاق الحملة الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر

الخميس، 24 يونيو 2021 02:00 ص

بيطرى بورسعيد: تنفيذ برنامج حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة