بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق 26 من يونيو الجاري، بجميع مراكز المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، انه سوف يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، واطلاع المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.
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