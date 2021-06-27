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الهيئة العامة للكتاب: لدينا مليون عنوان لكتب بالمعرض وناشرون من 25 دولة

الأحد، 27 يونيو 2021 12:22 ص
الهيئة العامة للكتاب: لدينا مليون عنوان لكتب بالمعرض وناشرون من 25 دولة الدكتور هيثم الحاج
ماجد تمراز

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أعلن الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، افتتاح معرض الكتاب يوم 30 يونيو، ولكنه سيفتح للجمهور يوم 1 يوليو، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الحجز على المنصة الإلكترونية، هناك إقبال كبير على حجز تذاكر الزيارة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "mbc": "لدينا أكبر معرض فى العالم بعد جائحة كورونا، وهناك ناشرون من 25 دولة، وهناك حوالى مليون عنوان لكتب، وهى كتب من كل العصور ومن كل اللغات وتخاطب كل الفئات، والحقيقة الأهم هذا العام هو وجود المنصة، هى ليست منصة حجز تذاكر فقط، هى بها زيارة افتراضية للمعرض، ويمكن قبل زيارة المعرض أن يحدد الزائر خطة شرائه".

وقال: "الجولة الافتراضية هى الأولى فى العالم ولى فى العالم 3D، هناك متاحف تعمل بتلك التقنية لكنها الأولى من نوعها فى معارض الكتب فى العالم".

وتابع: "الدخول بتذكرة عليها QR CODE ويتم قياس درجة الحرارة للزائر قبل الدخول، ويتم طوال الوقت رصد الأعداد الموجودة فى المعرض للتأكد من مطابقتها مع معايير الإجراءات الاحترازية".


معرض الكتاب

الهيئة العامة للكتاب

المنصة الالكترونية

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