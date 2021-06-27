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"النواب" يرفع الجلسة العامة ويأخذ الرأى فى مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى غدا

الأحد، 27 يونيو 2021 05:55 م
"النواب" يرفع الجلسة العامة ويأخذ الرأى فى مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى غدا مجلس النواب
نورعلى - تصوير خالد مشعل

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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد انتهاء نظر جدول أعمالها، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة غدا الإثنين.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وحسب جدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك،وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

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