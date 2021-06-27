الكهرباء: شركات التوزيع دورها يقتصر على تحصيل رسوم النظافة وتوريدها للمحليات

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية يقتصر دورها على تحصيل قيمة رسوم النظافة التى يتم تحديدها من قبل أجهزة المحليات، ويتم توريدها أولا بأول للمحليات، مؤكدا أن تحديد قيمة هذه الرسوم مسئولية المحليات، وليس شركات التوزيع.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان وزارة الكهرباء لا علاقة لها بقيمة رسوم النظافة سواء بالزيادة أو النقصان، موضحا أن المحليات هى من تحدد القيمة وتقوم بإبلاغ قطاع الكهرباء بالمبلغ الذى تريد تحصيله فقط.

وأشار المصدر، الى أن بند "مقابل خدمة العملاء" الموجود بفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية يتم تحديده حسب الاستهلاك وفقا لـ7 شرائح، مشيرا إلى أن رسوم هذه الخدمة مقابل إصدار الفاتورة والكشف والتحصيل.

وتابع المصدر، أن أعلى رسوم لمقابل خدمة العملاء تتحملها الشريحة السابعة، وهم من يزيد استهلاكهم عن ألف كيلو وات بقيمة 40 جنيه يتم إضافتها على قيمة الفاتورة، وأقل مقابل خدمة عملاء تتحملها الشريحة الاولى بإضافة جنيه على اجمالى قيمة الفاتورة.