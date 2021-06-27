الرئيس السيسي يصل إلى العراق فى زيارة تاريخية

كتب محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها منذ 30 عاماً .

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.