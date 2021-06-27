الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يصل إلى العراق فى زيارة تاريخية الأحد، 27 يونيو 2021 08:36 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد فى زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها منذ 30 عاماً . صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي زيارة الرئيس للعراق الرئيس السيسي فى العراق القمة الثلاثية اخبار عاجلة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.. ويوجه باستمرار سياسات الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وزيادة مصادر النقد الأجنبى ومساندة القطاع الخاص.. ويطلع على المراجعة الثانية للإصلاح الاقتصادى السبت، 26 يونيو 2021 05:57 م الرئيس السيسي يوجه باستمرار سياسات الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية السبت، 26 يونيو 2021 05:48 م الرئيس السيسى يجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية السبت، 26 يونيو 2021 05:42 م الرئاسة فى أسبوع.. الرئيس السيسى يطلع على خطة تطوير ورفع كفاءة أفرع القوات المسلحة.. تأكيد دعم مصر للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية الليبية..مباحثات مع اليونان.. وتوجيهات بصون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته الجمعة، 25 يونيو 2021 01:14 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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