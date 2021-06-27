اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع الأفغانية: مقتل 46 مسلحا من "طالبان" في معارك بمقاطعة تخار

الأحد، 27 يونيو 2021 12:00 ص
الدفاع الأفغانية: مقتل 46 مسلحا من "طالبان" في معارك بمقاطعة تخار حركة طالبان
(وكالات)

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية إن 46 مسلحا من حركة "طالبان" قتلوا وأصيب 25 آخرون في معارك بمقاطعة تخار شمالي البلاد أمس السبت.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاشتباكات حدثت عندما استهدفت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية مدعومة بقوى الانتفاضة العامة المحلية والقوات الجوية الأفغانية، موكبا لحركة "طالبان" وتجمعات مسلحين في ناحيتي داشد قلعة ورستاق.

وأشار البيان إلى أن هناك ثمانية أعضاء بارزين من حركة طالبان بين من فقدوا حياتهم في هذه المعارك، ولم يذكر ما إذا كانت هناك خسائر في جانب قوات الأمن.

وأصبحت المقاطعات الواقعة شمالي أفغانستان مسرحا للاشتباكات والمعارك الكثيفة خلال الأسابيع الماضية، حيث واصل مسلحو الحركة القتال ضد قوات الحكومة وسيطروا على مناطق عديدة، معظمها في المنطقة الشمالية للبلاد.

 

 


أفغانستان

طالبان

كابول

إرهاب

تطرف

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