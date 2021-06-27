اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

التلفزيون الكوري الشمالي: المواطنون قلقون من فقدان كيم لوزنه خلال الفترة الماضية

الأحد، 27 يونيو 2021 04:09 م
التلفزيون الكوري الشمالي: المواطنون قلقون من فقدان كيم لوزنه خلال الفترة الماضية زعيم كرويا الشمالية
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي أن مواطني البلاد قلقون من فقدان زعيمهم، كيم جونغ أون، وزنه بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، في تعليق نادر للغاية على موضوع صحته.

وبثت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية مقابلة مع مواطن أعرب عن قلقه البالغ إزاء ظهور كيم "أنحف من الطبيعي" خلال الاجتماع العام الأخير لحزب العمال الحاكم.

وقال المواطن إن رؤية فقدان كيم من وزن جسمه بشكل ملحوظ "تحطم قلوب الناس"، مشددا على أن كل المواطنين يقولون إنهم بكوا بعد رؤيتهم تلك اللقطات.

ومن المرجح أن يعطي هذا التقرير، الذي يمثل تطرقا نادرا للغاية من قبل وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية إلى صحة كيم، زخما إلى افتراءات وشائعات متعددة حول هذا الموضوع.

وسبق أن أفادت تقارير إخبارية بأن وزن كيم، الذي كان يقدر سابقا بنحو 140 كيلوجراما، انخفض في الآونة الأخيرة، حسب تقييمات بعض المراقبين، بمقدار ما بين 10 و20 كيلوجراما.

واستدعى هذا الموضوع افتراءات جديدة مفادها أن فقدان الوزن الملموس هذا لدى زعيم كوريا الشمالية ناجم إما عن معاناته من مرض خطير، أو سعيه إلى تحسين حالته الصحية.

 

 


كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

كيم جونغ أون

فقدان الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اتفاق بين واشنطن وسول بشأن إجراءات ملموسة حال موافقة كوريا الشمالية على الحوار

الخميس، 24 يونيو 2021 02:46 م

تعرّف على موقف كوريا الشمالية حول إمكانية حدوث اتصالات مع الولايات المتحدة

الخميس، 24 يونيو 2021 07:00 ص

شقيقة رئيس كوريا الشمالية: توقعات واشنطن بشأن المحادثات ستغرقها فى خيبة أمل

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 11:30 ص

الولايات المتحدة تمدد "الطوارئ الوطنية" لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 07:26 ص

زعيم كوريا الشمالية: الوضع الغذائى متأزم بسبب كورونا والأعاصير

الأربعاء، 16 يونيو 2021 05:57 ص

كوريا الشمالية ترفع حالة التأهب القصوى ضد الوضع المتغير بشبه الجزيرة الكورية

السبت، 12 يونيو 2021 09:10 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة