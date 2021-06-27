اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لحين انتهاء الامتحانات..

التعليم: غير مسموح باستخدام التابلت لغير طلاب الصف الثالث الثانوى

الأحد، 27 يونيو 2021 12:00 ص
التعليم: غير مسموح باستخدام التابلت لغير طلاب الصف الثالث الثانوى طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه غير مسموح استخدام أجهزة التابلت لغير طلاب الصف الثالث الثانوى العام، لحين الانتهاء من الامتحانات، وسوف يتم إعادة تشغيل الأجهزة قبل بدء العام الدراسى المقبل لطلاب الصفين الأول والثانى.

وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إنه تم إرسال تنبيهات للمدارس بهذا الشأن سواء للطلاب أو المعلمين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.
 
ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
 
بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.
 
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

البابل شيت والتابلت

امتحانات الثانويه العامه 2021

الامتحان الورقى لطلاب المنازل

تشغيل التابلت بالامتحانات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان المواد غير المضافة للمجموع × 15 معلومة

الخميس، 24 يونيو 2021 11:50 ص

التعليم تعلن ضوابط تسليم أوراق البابل شيت بالامتحان النهائى للثانوية العامة

الخميس، 24 يونيو 2021 11:42 ص

التعليم تتيح لطلاب الثانوية الامتحان التجريبى من المنزل حتى التاسعة مساء

الخميس، 24 يونيو 2021 09:34 ص

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان التجريبى فى 4 مواد أونلاين من المنزل

الخميس، 24 يونيو 2021 04:00 ص

التعليم تعلن المشاركة فى معرض القاهرة للكتاب وتستعرض نظام التعليم الجديد

الأربعاء، 23 يونيو 2021 08:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة