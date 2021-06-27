اليوم السابع
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إنشاء منطقة ترفيهية وفحص رخصة مبنى بأرض الصناعات النمطية فى الشرقية.. صور

الأحد، 27 يونيو 2021 03:58 م
إنشاء منطقة ترفيهية وفحص رخصة مبنى بأرض الصناعات النمطية فى الشرقية.. صور جولة محافظة الشرقية بمنطقة الصيادين
الشرقية - إيمان مهنى

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بمتابعة أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بأرض الصناعات النمطية بالصيادين بمدينة الزقازيق ، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ، فى حضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق .

أكد المحافظ أن الأعمال بالمنطقة الترفيهية تسير على قدم وساق ، حيث تم الإنتهاء من إقامة السور الخرسانى المزود بالحديد والبوابات ورصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك ووضع النجيل الصناعى وزراعه نباتات الزينة لإضفاء اللمسة الجمالية للمنطقة الترفيهية ، فضلاً عن إنشاء وتأسيس ملعب خماسى مشدداً على الشركة المنفذة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والدقة فى التنفيذ.

كلف محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظة بإعادة تحديد الأماكن المخصصة لإقامة مقاعد جلوس للمواطنين بالمتنزه لتتناسب مع الشكل الجمالى والحضارى للمنطقة.

كما أمر المحافظ المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق برفع كفاءة وتطوير المبنى المخصص لإنشاء وحدة للمرور بمنطقة القناطر التسعة لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة وتوفير عبور آمن للمواطنين.

وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بفحص رخصة البناء الممنوحة لمبنى مُقام على طريق كفر الحمام التابعة للوحدة المحلية ببيشة قايد والتأكد من مطابقتها لكافة الإشتراطات الهندسية ، وكذلك مراجعة المساحة والمرافق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى إهمال أو تقصير.

وعقب جولته المفاجئة بمركزى ههيا والزقازيق، أعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال المرور الميدانى على الوحدات المحلية والصحية وكافة المنشآت الخدمية ، وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين وإلزامهم بمواعيد الحضور والإنصراف لضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم للمواطنين ، مشدداً على ضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإجراء أعمال التطهير والرش للشوارع والميادين العامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

 

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محافظ الشرقية يتفقد انشاء ملعب خماسى بمنطقة الصيادين 

 

منطقة الصيادين تفقدية 27 يوينيه 2021 4
محافظ الشرقية يتفقد ارض انشاء المنطقة الترفيهية

 

منطقة الصيادين تفقدية 27 يوينيه 2021 8
جانب من جولة محافظة الشرقية بمنطقة الصيادين

 


الشرقية

منطقة الصناعات النمطية بالصيادين

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انشاء منطقة ترفيهية بالصيادين

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انشاء ملعب خماسى

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مبانى كفر الحمام

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