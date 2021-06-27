إنشاء مجمع سكنى حرفى بـ 386 وحدة سكنية و209 ورش صناعية بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، شهدت محافظة البحيرة طفرة وثورة فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأشار محافظ البحيرة ، أنه تم إنشاء المجمع السكنى الحرفى بفرهاش بحوش عيسى والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، كأول مشروع إسكانى تعاونى حرفى وفقاً لإتجاهات وخطط الدولة المستقبلية فى توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب فى تجمعات منتجة تحقق الإستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة .

وصمم ليلبى إحتياجات الشباب فى توفير شقة وفرصة عمل من خلال تملك ورشة أو محلاً تجارياً وتوفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الإستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية المتاحة بالمحافظة ومقام على مساحة 14 فدان بنسبة تنفيذ 100% وبتكلفة إجمالية 271 مليون جنية

ويعد من المشروعات الواعدة التى تتبناها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان لتوفير فرص عمل ومسكن مناسب لشباب الخريجين، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للعمل الحرفى وإحياء الصناعات الحرفية .

ويتكون المشروع من 386 وحدة سكنية بمساحات مختلفة من ( 82 -102م ) و 28 وحدة إدارية بالدور الأرضي، و 209 ورشة حرفية بمساحات من 37 م إلى 57 م ، ويضم 178 محلاً تجارياً ومبنى إعاشة للعمالة الحرفية يتسع لـ 280 فرداً، ومسجد، ومحطة خدمة تموين سيارات، ومكتب بريد، ووحدة حماية مدنية ونقطة طبية وإسعاف ونقطة شرطة، ومعرض منتجات للورش الحرفية، ومخازن بمسطحات مختلفة .

كما تم الإنتهاء من أعمال الترفيق وتوصيل خط المياة والتشطيبات النهائية وتلوين الواجهات الخارجية لجميع العمارات والانتهاء من شبكة الصرف الصحى الداخلية، وتمهيد الطرق الداخلية والشوارع والأرصفة، وطرح الوحدات السكنية والورش والمحلات لشباب المحافظة .

وأضاف محافظ البحيرة ، أنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل بعض تلك المشروعات التى وقع الإختيار عليه لإمتلاك ورشة لتقديم قرض من الجهاز لمساعدة الشباب المتقدم فى تمويل مشروعه بالأجهزة اللازمة بورشته فى إطار حرص الدولة وتوجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للشباب والمواطنين وتيسير كافة الإجراءات والمساهمة فى توفير حياة كريمة لهم .

وأشار محافظ البحيرة أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم رئيس الجمهورية ، شهد تنفيذ 4421 مشروع على أرض المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 78.7 مليار جنية ، تم الإنتهاء من 3729 مشروع بتكلفة إجمالية 41.5 مليار جنية و 692 مشروع جارى العمل بها بتكلفة إجمالية 37.2 مليار جنية.



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة



مجمع سكنى حرفى بالبحيرة