إصابة 5 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

أصيب 5 عمال كانوا يستقلون سيارة ربع نقل بإصابات وجروح وكدمات وسور أثناء ذهابهم للعمل، بمدينة ناصر الجديدة فى أسيوط، وتم تحويلهم لمستشفى الإيمان العام.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بحادث انقلاب سيارة ربع النقل تقل عمال فى طريقهم لمدينة ناصر الجديدة ووجود مصابين، وبالإنتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص فى الطريق المؤدى إلى مدينة ناصر الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة " احمد. م. ا " 30 عامًا، و" محمد. ف" 26 عامًا، و"مصطفى.ح" 19 عامًا، و"مصطفى.ا.ح" 19 عامًا، و"يوسف. ز" 16 عامًا، و" حسيني.ج" 19 عامًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.