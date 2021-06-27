إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص بمنطقة الصف، مما أسفر عن إصابتهم، ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بطريق "اسكر الصف"، مما أسفر عن إصابة مستقليها.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن السيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص انقلبت مما أسفر عن إصابة مستقليها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.