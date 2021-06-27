اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تعلن بدء تطبيق استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية

الأحد، 27 يونيو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تعلن بدء تطبيق استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية وزارة التموين
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

 

 الرى: مصر ساعدت فى الدراسات الفنية لسد "واو" لتوليد الكهرباء بجنوب السودان

"التموين" تعلن بدء تطبيق استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية

التعليم العالى: لدينا 534 مشروعا تطويريا بتكلفة تخطت الـ130 مليار جنيه

مايا مرسى عن "فتاة الفستان": البنت تحترم أيا كان ملبسها وفرض الوصاية جريمة

الإسكان: تسليم 3456 شقة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة غدا

"تطوير التعليم" يعلن شروط الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية للعام الدراسى المقبل

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بشارع أحمد سعيد بالقاهرة.. تعرف عليها

4 معلومات عن سد "واو" بجنوب السودان.. أبرزها توليد 10.40 ميجاوات كهرباء

ارتفاع بالحرارة ورياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

خطوات أداء امتحان الثانوية العامة بشكل صحيح من لحظة دخول اللجنة × 20 معلومة

أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء.. اعرف حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية

وزير الزراعة: مصر حققت قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى.. صور

وزير الزراعة: لدينا 9 مزارع فى دول أفريقيا ونصدر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة.. صور

محافظ الجيزة: "مشروعك" وفر 18 ألف فرصة عمل وقدم قروضا بمليار جنيه

وزيرة التضامن تكرم أول دفعة من متعافى الإدمان بمركز العزيمة بمرسى مطروح

وزير التنمية المحلية: نسعى لتمكين الشباب وبناء صف ثانى من القيادات المحلية

القصير: الزراعة تسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى

وزيرة التضامن: الكشف عن تعاطى المخدرات لـ1751 موظفا فى مطروح.. صور

القوى العاملة تدعو الصريين فى الأردن لسرعة تقنين الأوضاع لتجنب الملاحقة القانونية

القوى العاملة تعلن صرف 2.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ63 ألفا و450 مريض إدمان خلال 6 أشهر

النقل تعلن غدا تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية

التموين: صرف السلع التموينية بنسبة 98% وبدء صرف استعاضات يوليو غدا

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر وجه بنشر الطمأنينة فى لجان الثانوى وحث الطلاب على الاجتهاد

المصرية لنقل الكهرباء: ربط محطة كفر الشيخ بالشبكة القومية على جهد 500 كيلو فولت

التعليم تضبط محاولات غش باستخدام مذكرات وتليفونات محمولة بامتحانات الدبلومات

الرعاية الصحية تطلق 10 برامج تدريبية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة

رئيس جامعة طنطا لمايا مرسى: تحويل واقعة فتاة الفستان صباح الغد للنائب العام

فتوى اليوم.. إمساك مريد التضحية لشعره وظفره

وزير التعليم العالى يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها


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