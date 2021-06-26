وزيرة التضامن ترتدى ملابس سيوة أثناء افتتاح نادى مجمع الطفولة بمطروح.. صور

حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال افتتاحها نادى مجمع الطفولة بالنادى الاجتماعي، على ارتداء ملابس سيوة مع أبناء وأطفال مطروح يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات، حيث يقام المجمع على مساحة 1066 مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل .

وتفقدت القباج أروقة المجمع، وكذلك معرض منتجات سيوة داخل النادى الاجتماعي، والذى يعرض فيه منتجات تجهيز العرائس، بالإضافة إلى منتجات أهل سيوة من زيت زيتون وأعشاب، كما حرصت على لقاء العارضين والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية.

وشاهدت القباج فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة مطروح.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن افتتاح مجمع الطفولة بمحافظة مطروح يعكس اهتمام رئيس الجمهورية بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارهم اللبنة الأولى لبناء الإنسان.

وأضافت القباج، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من 7 آلاف حضانة على مستوى الجمهورية، وستشمل كل الجوانب التنموية للطفل المصري، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة على بناء الإنسان المصري.

وتتفقد وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الزيارة مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد، والذى تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسى ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

وتختتم وزيرة التضامن، زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام " بنين" بالكيلو "7"، والتى تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها 17 ابنا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره 6 سنوات.