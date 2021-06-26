اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية

السبت، 26 يونيو 2021 02:42 م
محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية تفقد لجان الامتحانات بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية فى اليوم السادس، والثانوية الأزهرية فى اليوم السابع، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وقال نور الدين، لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية، أى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، عقب أداء الطلاب والطالبات بالدبلومات الفنية امتحاناتهم بإضافة لأداء طلاب الثانوية الأزهرية " القسم العلمي" لامتحان اللغة الانجليزية، فى ظل تعليمات مشددة، بمتابعة اللجان أولا بأول والعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى 139لجنة لأداء 32 ألفا و600 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية الامتحانات، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى 36 لجنة بالمعاهد الأزهرية لأداء 3 آلاف و500 طالب وطالبة، لامتحان اللغة الانجليزية، ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدم تلقى غرفة العمليات بالمديرية أو الإدارات أى شكاوى من الطلاب، بل أن الامتحان لاقت ارتياحا من الطلاب والطالبات، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن طلاب دبلوم الثانوية الصناعية نظام ال3 سنوات أدوا امتحان رسم فنى ومواد فنية، والطلاب نظام الخمس سنوات أدوا امتحان مواد فنية، وطلاب الإعدادى المهنى الصناعى أدوا امتحان مادة رسم فنى ومواد فنية، والتعليم الفندقى أدى الطلاب مادة مواد فندقية، وطلاب التعليم التجارى أدوا مواد تجارية، وطلاب التعليم الزراعى أدوا امتحان مادة أمراض النبات.

وعلى جانب أخر تفقد الدكتور عبدالناصر الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية عدد من اللجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية والغرف الفرعية، لم تتلق شكاوى من الطلاب ولا من اللجان، مؤكدًا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى اللجان منذ دخول الطلاب من ارتداء الكمامات والكاشف الحرارى، والتباعد، ووجود غرفة للعزل بكل لجنة.

 

تفقد لجان المعاهد الازهرية
تفقد لجان المعاهد الازهرية

 

متابعة لجان الثانوية الازهرية
متابعة لجان الثانوية الازهرية

 

محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين
محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التربية والتعليم 

 


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