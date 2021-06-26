متضررون يطالبون برد أموالهم من شخص استولى عليها بكفر الشيخ.. لايف

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، حصول أحد الأشخاص على أموال عدد من الأهالي على مراحل بغرض توظيفها ومنحهم أرباح نظير تشغيلها في إحدى التجارات، وبالفعل تم منحهم بعض الأرباح لعدة أشهر ولكن بعد ذلك توقف، وطالب الأهالي الحصول على أموالهم، وحرروا محاضر، حتى تم القاء القبض عليه.

حيث قال أشرف حسين، أحد المتضررين، إن شخص بمحافظة كفر الشيخ جمع مبلغ من المال على مراحل لتشغيله مثله مثل بقية من أعطوه أموالهم، لتوظيفها في إحدى التجارات المربحة، ولم يكن يعرفه من قبل ولكن من خلال أحد الأصدقاء الأطباء هو من أرشده له، وطالبه عدة مرات بأمواله فلم يحصل عليه، واختفى منذ فترة ثم ظهر، وتقدم عدد من المودعين أموالهم عنده ببلاغات، مؤكداً أنه يطالب برد أمواله دون زيادة فيها أو نقص.

وأضاف حمادة الجوت، أحد المتضررين، أنه مقبل على الزواج وحدد موعد حفل زفافه في شهر أغسطس المقبل، وأعطاه أمواله ليتم تشغيلها في تجارة مربحة، وكانت البداية بــ20 ألف جنيه، ورد المبلغ اضافة للأرباح، ولكن بعد ذلك طلب مبلغ لتشغيله ووصل لــ280 الف جنيه، وطلبت منه رده لأنه يستعد للزواج، وبالفعل وعده أن يرد له المبلغ بالأرباح مما يساعده على إتمام زواجه في شهر يناير 2021، ولكن حتى الآن لم يستجب لطلبه، وهو مطالب الآن بشقة ومستلزمات الزواج وهو لا يعرف ماذا يفعل، مشيرا إلى أن من يعرفهم حتى الآن أكثر من 20 شخص يطالبونه برد أموالهم، وأنه لا يريد منه أي مبالغ أكثر من المبلغ الذي أعطاه له لإتمام زواجه.