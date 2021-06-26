كيف عادت واجهة معبد الأقصر لعصور الفراعنة بعد نهاية ترميم تماثيل رمسيس الثانى؟

الأقصر – أحمد مرعى

سحر خاص يدعم حركة السياحة بالمواسم السياحية المقبلة، وتلك المرة كان بأيادى مصرية خالصة، حيث أقدم رجال البعثة الآثرية المصرية على مدار السنوات الماضية بمشروعات عالمية تؤكد قوة وقدرة المصريين فى إنقاذ تراثهم وتاريخهم الذى يعود لآلاف السنين، ومضاهاة إمكانيات البعثات الأجنبية.

وفى ذات السياق، حقق رجال البعثة الأثرية المصرية بالأقصر، نجاحات عالمية أثنى عليها الجميع حول العالم وأبرزها ترميم 3 تماثيل للملك رمسيس الثانى فى واجهة معبد الأقصر، بجانب الحفائر على مر التاريخ، وأشرف على تلك الأعمال كبار الأثريين المصريين القادرين على تحقيق التاريخ بأياد مصرية خالصة.