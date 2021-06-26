كاميرات حرارية لضبط غير مرتدى الكمامة على بوابات "الحاسبات والمعلومات" بعين شمس

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على العملية الامتحانية بامتحانات الفصل الدراسى الثانى .

وأشارت عميدة الكلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم توفير عدد من المداخل والمخارج منعاً للتزاحم، بالإضافة إلى توفير تهوية جيدة بالقاعات والتعقيم المستمر لها قبل وأثناء وبعد الامتحان، مع التشديد على الطلاب بالإلتزام باستخدام أدواتهم الشخصية واتباع كافة الإجرات الاحترازية.

وأضافت أن الكلية مستمرة في تطبيق نظام التسجيل على الكنترول الإلكتروني، والذى يضمن تسجيل حضور الطالب إلكترونياً دون إثبات الحضور في كشوفات ورقية، كما يسمح للطالب من خلال QR code بالحصول على كل البيانات الخاصة بالمادة بشكل يومي والتعرف على مكان اللجنة المخصصة له.

وأشارت إلى أن الامتحانات تجرى على فترات يوميا ويؤدى الامتحانات حوالى 5 ألاف طالب وطالبة، لافتة إلى أنه لأول مرة تم تزويد بوابات الدخول بكاميرات حرارية تكتشف عن وجود درجات الحرارة وارتداء الكمامة حيث تعطى إنذار حالة وجود درجات حرارة مرتفعة بين الطلاب وتعطى إنذار أيضا حال عدم ارتداء الطلاب للكمامة .

وأكدت عميدة الكلية أن الطلاب على مستوى عالى من الوعى وملتزمين جدا والامتحانات مستقرة وتسير بشكل منتظم.