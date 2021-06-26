اليوم السابع
Ads
السبت، 26 يونيو 2021 03:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قائمة المدارس الرسمية لغات المتميزة بالجيزة × 6 معلومات

السبت، 26 يونيو 2021 03:00 ص
قائمة المدارس الرسمية لغات المتميزة بالجيزة × 6 معلومات مديرية التربية والتعليم بالجيزة - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" قائمة بمدارس محافظة الجيزة الرسمية لغات المتميزة، والتي يتم التقديم إليها الكترونيا حتى نهاية الشهر الجارى، ثم يتم تسليم الملفات للمدرسة عقب ظهور نتيجة القبول ويشمل الملف " أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر) ، بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن".
 
 
1. قطاع 6 أكتوبر أ : (6 اكتوبر المتميزة - النموذجية للصداقة المصرية الصينية المتميزة )
 
2. قطاع 6 أكتوبر ب : ( الحى الثانى المتميزة - الحى الخامس المتكامل المتميزة ).
 
3. العمرانية : مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.
 
4. جنوب : النهضة الرسمية المتميزة للغات.
 
5. بولاق : عمر سليمان المتميزة للغات.
 
6. يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكنى واحد.

المدارس الرسمية للغات

التقديم لرياض الأطفال

الجيزة

مدارس الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم الجيزة تبدأ استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

الخميس، 17 يونيو 2021 11:44 م

تعليم الجيزة تستقبل تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

الخميس، 17 يونيو 2021 07:44 م

تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية غدا بالمدارس

الأربعاء، 16 يونيو 2021 03:41 م

تعليم الجيزة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بداية الأسبوع المقبل

الأحد، 13 يونيو 2021 01:03 م

"تعليم الجيزة" تبحث شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحان اللغة العربية

السبت، 05 يونيو 2021 12:35 م

بدء التقديم الكترونيا بمرحلة رياض الاطفال بتعليم الجيزة غدا

الإثنين، 31 مايو 2021 11:36 م

تعليم الجيزة تستعد لاستقبال 60 ألف طالب لأداء امتحانات الدبلومات.. صور

الخميس، 27 مايو 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة