قائمة المدارس الرسمية لغات المتميزة بالجيزة × 6 معلومات

كتب ـ سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" قائمة بمدارس محافظة الجيزة الرسمية لغات المتميزة، والتي يتم التقديم إليها الكترونيا حتى نهاية الشهر الجارى، ثم يتم تسليم الملفات للمدرسة عقب ظهور نتيجة القبول ويشمل الملف " أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر) ، بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن".

1. قطاع 6 أكتوبر أ : (6 اكتوبر المتميزة - النموذجية للصداقة المصرية الصينية المتميزة )

2. قطاع 6 أكتوبر ب : ( الحى الثانى المتميزة - الحى الخامس المتكامل المتميزة ).

3. العمرانية : مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.

4. جنوب : النهضة الرسمية المتميزة للغات.

5. بولاق : عمر سليمان المتميزة للغات.

6. يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكنى واحد.