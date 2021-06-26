اليوم السابع
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عمدة ميامى الأمريكية: لا ارتفاع فى عدد ضحايا المبنى المنهار

السبت، 26 يونيو 2021 08:00 م
عمدة ميامى الأمريكية: لا ارتفاع فى عدد ضحايا المبنى المنهار انهيار مبنى _ صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/

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قالت عمدة مقاطعة ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية، دانيلا لفين كافا، أنه لم يتم العثور على المزيد من ضحايا حادث انهيار المبنى السكنى بمدينة سيرفسايد، وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ فى ظل وجود حريق عميق ومستمر ويصعب معرفة مصدره بموقع الحادث.

وأوضحت - خلال مؤتمر صحفى يرصد مستجدات جهود البحث والإنقاذ نقله تلفزيون "سى إن إن" الأمريكى اليوم السبت - أن عدد الضحايا لا يزال كما تم الإعلان عنه أمس، وهو 159 شخصًا مدرجين على قائمة المفقودين وأربعة أشخاص تم تأكيد مصرعهم.

وأكدت كافا أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة، غير أن الحريق يعيق جهودهم فى ظل وجود دخان متصاعد ومنتشر على نحو صارخ مع صعوبة عزل مصدره لإخماده حتى بعد استخدام كل الوسائل الممكنة للتعامع مع الوضع، من بينها تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء والرغوة المطفئة والماء كذلك، بهدف احتواء الحريق وإحجام انتشار الدخان الذى يعد أكبر عائق يمنع مواصلة جهود الإنقاذ فى تلك المناطق.

وذكرت كافا أنه تم إنشاء خندق باستخدام المعدات الثقيلة لمحاولة إخماد الحريق ومواصلة البحث عن الضحايا فى الجزء الذى يمكننا الوصول إليه، إلا أنه لم يتم العثور على مزيد من الضحايا.

وشددت كافا أن الأولويات القصوى فى الوقت الحالى هى مواصلة جهود البحث والإنقاذ على أمل العثور على ضحايا أحياء وسط الحطام، لافتة إلى أنه سيتم فتح تحقيق كامل للوقوف على أسباب التى أدت إلى وقوع الحادث وملابساته.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن حالة الطوارئ فى ولاية فلوريدا، أمس الجمعة، بعد انهيار مبنى مكون من 12 طابقا فى عاصمة الولاية مدينة ميامي، وذكر البيت الأبيض أن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار المبنى أول أمس الخميس.

 


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