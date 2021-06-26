ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم / السبت/ عن سوبيانين قوله: إن "الوضع يشير إلى أننا نعيش في حقيقة الأمر الجائحة من جديد، وهي مستعرة في موسكو".



وأوضح أنه "لو لم تكن هناك طفرة جديدة لكان من الممكن أن نخرج من الجائحة وينخفض عدد الإصابات إلى الصفر"، مشددا على "أن وقف تفشي الوباء بموسكو يتطلب إجراء حملة تلقيح سريع أو إغلاق المدينة".