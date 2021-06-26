حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري: الحكومة المقبلة ستكون سياسية

وكالات

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، أبو الفضل بعجي، بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، في إطار المشاورات الموسعة التي يقودها الرئيس ، لتشكيل الحكومة، إن الحكومة المقبلة ستكون سياسية.

وعن رؤيته لتشكيلة الحكومة المقبلة قال بعجي: طبعا ستكون سياسية، ووفقا لما أفرزه الصندوق. وهذا شيء طبيعي أنه في العالم كله الحكومة تسيرها الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات. لأنه حينما تكون هناك حكومة سياسية يتحمل المسؤولية السياسية الأشخاص والأحزاب المتواجدين في هذه الحكومة".

وأضاف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني: "نحن دخلنا الانتخابات ببرامج معينة، الشعب أعطانا ثقته غدا عندما نكون شركاء في الجهاز التنفيذي سنسهر على تلبية الوعود التي أطلقناها ومطالب التنمية".