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حبس 5 عاطلين ضبط بحوزتهم هيروين وحشيش بـ27 مليون جنيه فى القاهرة 4 أيام

السبت، 26 يونيو 2021 03:33 م
حبس 5 عاطلين ضبط بحوزتهم هيروين وحشيش بـ27 مليون جنيه فى القاهرة 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى حول المضبوطات.
 
وكشفت التحقيقات الأولية أن 5 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص فى تصنيع وترويج المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 52 كيلو جرام، بالإضافة إلى 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بقيمة 27 مليون جنيه.
 
البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن القاهرة والإسماعيلية، وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم إستهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم.
 
وبتفتيش وكر المتهمخين ضبط بحيازتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت (50 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين معدة للترويج وزنت (2 كيلو جرام) و(150) طربة من مخدر الحشيش وكمية مجزئة من ذات المخدر وزنت أكثر من (15 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس، وكمية من المواد معدة للخلط مع مخدر الهيروين،
 
كما تم ضبط الأدوات والآلات المستخدمة فى عملية الخلط والتعبئة ومالغ مالية و6 سيارات و9 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(27.000.000 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
 
 

حبس عاطلين

تشكيل عصابى

تصنيع المواد المخدرة

ترويج المخدرات

مخدر الهيروين

مخدر الحشيش

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