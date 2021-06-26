وأوضحت الوزارة - في بيان على الصفحة الرسمية اليوم /السبت/ - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة بالجرعة الأولى بلغ 19 ألفا و918 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، مضيفة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 476 ألفا و13 شخصا .



وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونين و737 ألفا و37 شخصا.



وجددت الوزارة دعوتها للراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).