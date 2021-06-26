اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انطلاق مسيرة احتجاجية في وسط لندن تطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق العام

السبت، 26 يونيو 2021 07:46 م
انطلاق مسيرة احتجاجية في وسط لندن تطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق العام جونسون
(أ ش أ)

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 انطلقت مسيرة في وسط لندن، بمشاركة آلاف المحتجين على إجراءات ،الإغلاق العام في البلاد الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن المحتجين يسيرون في شارع نورث أمبرلاند في وسط لندن، حاملين لافتات وأعلام، بينما يقرعون الطبول ويغنون ويهتفون بصوت يمكن سماعه من مسافة بعيدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المشاركين في المسيرة، بعد صعوده على عارضة في الشارع، هتف قائلا: "نحن هنا لاستعادة حريتنا".

ونقلت الصحيفة عن محتج آخر يُدعى إيان ماكوزلاند، الذي جاء من مدينة ديفون للمشاركة في المسيرة، قوله: "السبب الرئيسي لمجيئي هو إحساسي بأن الإغلاق العام كلفنا حريتنا وحقوقنا.. حرية التجمع وحرية السفر والعمل.. أنا والجميع هنا غاضبين من الحكومة".

 


لندن

بريطانيا

مسيرة احتجاجية

الإغلاق العام

فيروس كورونا

وباء كورونا

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