اليوم السابع
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النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بخلية المرابطين وبينهم بهاء كشك

السبت، 26 يونيو 2021 02:21 م
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بخلية المرابطين وبينهم بهاء كشك المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب: إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

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تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره، نظر جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن للإرهابي هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
 
اختتم ممثل النيابة مرافعته قائلا: فاليوم العدو لا يرى ولا يرفع للحرب رايات، حرب اليوم الأفكار التي تتفشى فى المجتمعات، أساسها فساد المعتقدات، سيدى الرئيس.. المتهمون استباحوا الدماء استحلوا الدماء، تفشت فى عقولهم أفكار حللت الحرام،  سيدى الرئيس انه يجب الاقتصاص للوطن ومن تلك الجماعات، وكل من صوب أسلحته على أرواح طاهرة، انزلوا بهم أشد العقاب اجعلوا كلمات حكمكم رادعة.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.
 
ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابي هشام عشماوى و الإرهابي عمر رفاعى سرور و الإرهابي عماد الدين عبد الحميد.
 
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الارهابى بهاء كشك

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