الكشف على 1096 مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية بقرية أولاد حمام بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، إذ تم تنفيذ قافلة بقرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار..

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1096 مواطنا، حيث تم تحويل 16 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات أخرى فضلًا عن إجراء 175 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لعدد 17 حالة والسونار لـ12 حالة.