العائلة السويدية تستقبل عيد الصيف بصور من الطبيعية وأمام البحر

كتب آسر أحمد

حرصت العائلة الملكية السويدية، على الاحتفال بعيد الصيف الشعبى السويدى، الذى بدأت فعالياته يوم 23 الماضى، بنشر صور عبر صفحاتهم الرسمية الملكية عبر موقع إنستجرام، من أمام الشواطئ ووسط الطبيعة الخلابة التى تتمتع بها السويد.

ونشر ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، صورة تجمعه مع زوجته عبر الصفحة الرسمية له بموقع إنستجرام، من أمام احدى الشواطئ الخلابة الشهيرة فى السويد، للتهنئة بعيد الصيف الشعبى، بينما نشر كارل فيليب دوق فارملاند، نجل ملك السويد، صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع انستجرام، من وسط الطبيعة الخلابة لتوجيه التهنئة أيضًا بالعيد الشعبى الشهير.

وأعلنت قناة TV4 السويدية، مؤخراً عن إعداداها مسلسلا تلفزيونيا يتناول الحياة الملكية في السويد وحياة الملك كارل السادس عشر جوستاف من طفولته وحتى الوصول إلى الملكية والعصر الحالى، وتخطط القناة إلى عرض المسلسل وستتجاوز عدد حلقاته 6 حلقات لعدة مواسم من خلال خدمة البث المباشر لعموم دول الشمال الأوروبي C More .

وسيلقى المسلسل الضوء على حياة كارل السادس عشر جوستاف، ويرسم رحلته من وريث العرش إلى حياته كملك السويد الحالي، ويشارك لانتز في كتابة السلسلة، ويكون مستوحى من المواد الحصرية التي توثق طفولة كارل السادس عشر جوستاف، والمسلسل عبارة عن مشروع شغوف يبحث عن مادة حياة كارل السادس عشر لعدة سنوات، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Variety ".