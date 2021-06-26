اليوم السابع
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الجيزة تشن حملات لرفع مستوي النظافة بقرية العزيزية بالبدرشين

السبت، 26 يونيو 2021 04:56 م
الجيزة تشن حملات لرفع مستوي النظافة بقرية العزيزية بالبدرشين رفع مخلفات القمامة من قرية العزيزية بالبدرشين
كتب ـ سيد الخلفاوى

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في ضوء متابعه محافظة الجيزة الدورية لشكاوي المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي رصدت المحافظة شكاوي مواطني قرية العزيزية التابعه لمركز ومدينة البدرشين من تدني مستوي النظافة بالقرية .
 
وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز البدرشين بالدفع بحملات لرفع مستوي النظافة بالقرية والاستجابة لشكاوي المواطنين .
 
وتم رفع كافة المخلفات بالقرية وسوف يتم تنظيم حملات دورية لإزالة أي مخلفات أولا بأول وذلك بمتابعة من السيد محمود زين رئيس مركز البدرشين.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر إيقاف مدير جراج النظافة بالمريوطية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، حتى انتهاء التحقيقات وذلك لإهماله فى صيانة إحدى السيارات وظهورها بمظهر سيئ بالإضافة إلى مجازاة السائق المسئول عن السيارة بخصم نصف الحافز له . 
 
وجاء قرار المحافظ عقب الجولة التى قام بها أمس بمنطقة محطة مناولة القمامة بالمريوطية للوقوف على الحالة العامة بها وانتظام تردد السيارات لمحطة المناولة وفقاً لدوريات العمل المحددة وللتأكد من التزام سيارات النظافة بإجراءات السلامة والنظافة العامة أثناء التنقل من تغطية لحمولات وغيرها من الإجراءات، لضمان عدم تناثر المخلفات أثناء السير بالشوارع وعدم إحداث تلوث بالبيئة . 
 
رفع مخلفات القمامة من قرية العزيزية بالبدرشين (2)
رفع مخلفات القمامة من قرية العزيزية بالبدرشين 

رفع مخلفات القمامة من قرية العزيزية بالبدرشين (3)
رفع مخلفات القمامة من قرية العزيزية بالبدرشين 

رفع مخلفات القمامة من قرية العزيزية بالبدرشين (1)
رفع مخلفات القمامة من قرية العزيزية بالبدرشين 

 


البدرشين

قرية العزيزية

الجيزة

القمامة

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