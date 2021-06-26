التشيك تخصص 10 ملايين كرونة مساعدات طارئة للبلديات المتضررة جراء الإعصار

أ ش أ

قالت وزيرة المالية التشيكية ألينا شيلروفا، إن الحكومة ستخصص 10 ملايين كرونة تشيكية كمساعدات طارئة لتلبية الاحتياجات الفورية للبلديات المتضررة جراء الإعصار الذي ضرب بعض المناطق الواقعة جنوب شرقي جمهورية التشيك.

وذكر (راديو براغ) اليوم /السبت/ أن وزارتي التنمية الإقليمية والزراعة ستقدمان 500 مليون كرونة إلى البلديات المتضررة خلال الأيام المقبلة.



وأشار الراديو، أن رجال الأطفاء أجروا أكثر من مائة عملية بحث في المناطق الواقعة في جنوب مورافيا بجمهورية التشيك التي تضررت بشدة جراء إعصار ضربها مساء الخميس الماضي، للبحث عن أي ناجين قد يكونوا عالقين تحت الأنقاض بعد تضرر العديد من المباني وتقوم بمسح المناطق المتضررة.



من ناحية أخرى، ارتفع عدد من لقوا مصرعهم جراء الإعصار إلى 5 أشخاص، كما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل وتم تقديم العلاج لمئات الأشخاص الذين أصيبوا جراء الكارثة.



تجدر الإشارة إلى أن أخر إعصار ضرب جمهورية التشيك كان منذ 3 سنوات، ولكنه كان خفيفا حيث صُنف ضمن الفئة الأولى على مقياس فوجيتا (المكون من 5 درجات).