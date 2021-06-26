الإرهابي بهاء كشك يروى تفاصيل ضبطه مع هشام عشماوى خلال محاكمة خلية المرابطين

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره، نظر جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن للإرهابي هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

واستكملت المحكمة استجواب الإرهابى بهاء كشك، وعن سؤال المحكمة عن دوره فى تجهيز معسكر فى الصحراء الغربية وقيامه بنقل أسلحة ومواد إعاشة؟.. وهنا رد: محصلش، وسمعت فى الأخبار وفاة الإرهابي عماد الدين عبد الحميد فى الصحراء الغربية.

وعن مضمون الحوار الذى حصل بين الإرهابي عمر رفاعى والإرهابي عماد عبد الحميد وهنا رد : معرفش.

وعن مكان القبض عليه أثناء اختبائه فى درنة؟ رد: أثناء الخروج من درنة، تم القبض عليا ومكنتش مختبئ وكان الإرهابي هشام عشماوى فى المجموعة التى تم القبض عليها، وكنت مسافر بأوراق رسمية.

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابي هشام عشماوى والإرهابي عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.