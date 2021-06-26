آخر افتكاسات الغش.. ضبط طالب فرغ ساعة يد من محتواها ووضع عليها المنهج كاملا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

كشف الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع أن عدد حالات الغش التى تم ضبطها حتى الأن منذ بدايتها حتى الآن وصلت 100 حالة غش، تم التعامل معها قانونا وتم التحقيق مع الطلاب وتوقيع العقاب الرادع لهم جميعا.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن من أغرب الحالات التى تم ضبطها اليوم داخل الجامعة قيام احد الطلاب بإبتكار حيله جديدة للغش بأن حول ساعه يد بعد تفريغها من المحتوى الخاص بها إلى ملزمه كامله فى حجم الساعة نفسها وقام بتطوير الساعة بأن قام بإستبدال المسمار الخاص بضبط عقارب الساعات والدقائق والثوانى ليكون عباره عن بكره تطوى عليها المادة مع استخدام عدسة مكبرة بدلا من العدسة الأصلية للساعة لسهولة الرؤية ظنا منه أنه سوف يتمكن من الغش بهذه الطريقة ولكن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بعد تحريز الساعة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج أن طالب آخر قام باستغلال الموضة الجديدة الخاصة بالنطلونات المقطعة على الركبة والفخذ وقام بوضع الغش أسفلها وعندما يقوم الملاحظ بالمرور على الطلاب يخفى ركبته أسفل البنش وعند التحرك بعيدا عنه يقوم بالغش ولكن تم ضبطه وتصويره بهذه الطريقة لإثبات الواقعة وتم أيضا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وقد كتب رئيس الجامعة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اخر افتكاسات. الطلاب فى الغش… !!! لو. الطالب. يتذكر. لحظه. واحده. من عناء. وشقاء أسرته لاستكمال تعليمه ًوسعادتهم بلحظه تخرجه … ما اقدم على هذا التصرف غير الاخلاقى الذى يحاسب عليه القانون …. !!!! هذه رساله إلى اولياء. الامور اولا. والطلاب ثانيا.



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