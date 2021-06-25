اليوم السابع
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4 قتلى و160 مفقود وإعلان بايدن الطوارئ.. القصة الكاملة لعقار ميامى المنكوب

الجمعة، 25 يونيو 2021 05:19 م
4 قتلى و160 مفقود وإعلان بايدن الطوارئ.. القصة الكاملة لعقار ميامى المنكوب عقار فلوريدا المنهار
كتبت ريم عبد الحميد

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حالة من الصدمة لا تزال تسيطر على سكان ولاية فلوريدا الأمريكية بعد انهيار برج سكنى مكون من 12 طابقا دون معرفة سبب واضح لذلك بعد، وأسفر ذلك عن مصرع شخص واحد على الأقل وعشرات المفقودين.

وبدأت المأساة فى الساعات المبكرة من صباح الخميس عندما انهار قطاع كبير من المبنى، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 وفقدان العشرات، وأصبح السؤال المطروح، كيف حدث هذا؟

صدمة ورعب عاشها سكان مبنى سكنى فى  ولاية فلوريدا الأمريكية

بعد انهيار جزء من المبنى فى الساعات الأولى فى سيفرسايد من صباح الخميس

قبل أن ينهار باقى المبنى فى المساء

وأسفر الحادث عن مصرع شخص واحد على الأقل وعشرات المفقودين

ويتوقع المسئولون ارتفاع عدد الضحايا فى الساعات القادمة

وتعمل فرق الإنقاذ للبحث عن الناجين تحت الأنقاض

وقالت عمدة ميامى فى مؤتمر صحفى:

"إننا نصلى جميعا ونبكى جميعا، ونحن هنا جميعا مع العائلات التى تعانى"

ولم يعرف المسئولون بعد سبب انهيار المبنى الذى تم إنشائه قبل 40 عاما

ولا إذا كان سيؤثر على المبانى المجاورة له

لكنهم أعلنوا دمار 55 وحدة على الأقل من إجمالى 130

وبعد الحادث.. أعلنت الرئيس بايدن حالة الطوارئ فى فلوريدا

وطلب مساعدة فيدرالية لتكملة الجهود الحكومية والمحلية فى الولاية

فعل تحمل الساعات القادمة أنباء غير سارة لسكان فلوريدا؟


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