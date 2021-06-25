ياسمين شاهين أولى الإعدادية بالمنوفية تكشف سر تفوقها.. فيديو وصور

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالبة ياسمين على عفيفى شاهين الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية، فى الشهادة الإعدادية.

وتقول الطالبة ياسمين على عفيفى شاهين الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة، إنها تلقت خبر تفوقها وحصوله من إحدى صديقاتها .

وتكشف الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية، سر تفوقها فى الشهادة الإعدادية حفظ القرآن الكريم كاملا والحفاظ على الصلاة دائما وفى أوقاتها .

وتؤكد ياسمين شاهين أنها أتمت حفظ القرآن الكريم كاملا فى سن الثانية عشر بالتجويد وأربع قراءات على يدى المشايخ بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وتشير الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة، إلى أنها تهدى تفوقها إلى والدها ووالدتها ومدرسيها.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2021 بنسبة نجاح 75.88 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث صرح الأستاذ أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 71 ألف و 849 طالب وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 71 ألف 706 طالب وعدد الناجحين 54 ألفا و409 طلاب.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2021بنسبة نجاح 33.33 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالب، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 51 طالب وعدد الناجحين 46طالب ، وكذا تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6 % وتقدم للامتحان 6504 طالب وحضر 5602 طالب ، فيما تم اعتماد نتيجة امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو2021 بنسبة نجاح 100% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 141 طالبا.

ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكداً علي ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.



ياسمين شاهين أولى الإعدادية بالمنوفية (1)



ياسمين شاهين أولى الإعدادية بالمنوفية (2)



ياسمين شاهين أولى الإعدادية بالمنوفية (3)



ياسمين شاهين أولى الإعدادية بالمنوفية (4)