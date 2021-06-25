اليوم السابع
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مصرع شخص تحت سيارة نقل بالطريق الدائرى أمام موقف الشادر بأسيوط

الجمعة، 25 يونيو 2021 09:11 م
مصرع شخص تحت سيارة نقل بالطريق الدائرى أمام موقف الشادر بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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لقى شخص مصرعه دهسا بعد أن صدمته سيارة نقل بالطريق الدائرى أمام موقف الشادر بأسيوط وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة الشادر بمصرع شخص تحت عجلات سيارة نقل كبيرة بعد أن صدمته على الطريق الدائرى، وبانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين مصرع " احمد. م. ا " تحت سيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


حوادث اسيوط

سيارة نقل

الطريق الدائري

موقف الشادر

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