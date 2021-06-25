مسئول أمريكي: 130 من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات إنقاذ مبنى ميامي

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قال مساعد رئيس عمليات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة "ميامي" الأمريكية "راي جاد الله" اليوم الجمعة إن هناك 130 فردا من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات الإنقاذ عقب انهيار جزئي لمبنى مؤلف من 12 طابقا في المقاطعة.

وأضاف جاد الله - خلال مؤتمر صحفي نقله تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي - أن حريقا اشتعل عقب وقوع الحادث إلا أنه لم يؤثر على عمليات البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أنه تم انتشال ثلاث جثث ليرتفع بذلك إجمالي القتلى جراء الحادث إلى أربعة أشخاص.

وأشار جاد الله إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية، موضحا أنه تم الاستماع إلى أصوات من تحت الأنقاض أثناء البحث حيث أن هناك آمالا في العثور على أحياء.