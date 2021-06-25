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رفع أول دعوى بشأن انهيار مبنى فلوريدا ومطالبات بـ5 مليون دولار تعويض

الجمعة، 25 يونيو 2021 08:48 م
رفع أول دعوى بشأن انهيار مبنى فلوريدا ومطالبات بـ5 مليون دولار تعويض مبنى فلوريدا
كتبت: نهال أبو السعود

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تم رفع الدعوى الأولى بشأن انهيار مبنى سكني في منطقة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية والذي خلف أربعة قتلى على الأقل.

 

تطالب الدعوى المرفوعة من شركة براد سون للمحاماة يوم الخميس بتعويض قدره 5 ملايين دولار من الجمعية المالكة للعقار، وفقا لصحيفة ذا هيل الامريكية.

 

قالت الدعوى إن الانهيار حدث بسبب الحماية غير الكافية لسلامة كل من سكان المبنى وزواره.

 

انهار المبنى في الساعات الأولى من صباح الخميس ، مما أدى إلى تدمير 55 من أكثر من 130 وحدة.

 

قالت عمدة مقاطعة ميامي-ديد دانييلا ليفين كافا التي تنتمي للحزب الديموقراطي يوم الجمعة إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ، ولم يُعرف مصير 159 شخصًا على الرغم من أنها أشارت إلى أن الأرقام "متقلبة".

 

تم تقديم الشكوى نيابة عن مانويل دريزنر، الذي قالت: إنه يمتلك ويعيش في وحدة في المبنى، وتزعم أن الجمعية "تجاهلت حقوق" السكان من خلال عدم اتخاذ إجراءات السلامة المعقولة لضمان سلامة المبنى ، وعدم الكشف عن الوقت الذي لم يكن كذلك.

 

تستشهد الدعوى بتصريحات عامة أدلى بها محامي الجمعية ، كين ديركتور ، الذي أقر بضرورة إجراء بعض الإصلاحات على المبنى.

 

وتنص الشكوى: "وفقًا للبيانات العامة التي أدلى بها محامي المدعى عليه كين مدير تم تحديد احتياجات الإصلاح فيما يتعلق ببعض القضايا الهيكلية، ولكن لم يتم تنفيذها وتبع ذلك واحدة من أكثر المآسي المخيفة بشكل مذهل في تاريخ جنوب فلوريدا."

 

وفي تصريح لصحيفة ذا هيل، قال سون "بصفتي محامية، لا يمكنني إصلاح ما لا يمكن إصلاحه، لكن ما يمكنني فعله هو الكفاح من أجل تعويض هؤلاء الضحايا بشكل كامل على الفور حتى يتمكنوا من تركيز كل طاقتهم على الشفاء قدر الإمكان. "

 

 


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