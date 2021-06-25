خروج 4 حالات من مستشفى العديسات للعزل جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى العديسات التخصصى للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، خروج 4 حالات تعافى جديدة من فيروس كورونا بعد شفائهم من الفيروس من القسم الداخلى، وسط فرحة من الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك فى إطار الإنجازات والجهود المبذولة من إدارة مستشفى العديسات التخصصى تحت قيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام مستشفى العديسات، والدكتور محمد العجمى نائب المدير العام ومدير العزل.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فتحى مدير عام مستشفى العديسات التخصصى للعزل الصحى، أنه يجرى العمل بكل جدية لمسابقة الزمن بل وتخطى معدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، كما توجه وكافة فريق إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى والتمريضى على ما بذلوه ويبذلوه من مجهود وتفان فى العمل.

واحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بتعافى وخروج 4 حالات بعد تعافيهم داخل العزل من كورونا، وتوجه المدير العام بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض وفنين المعمل والاشعة وكافة من يعمل بالمستشفى، حيث خرجت الحالات تحت إشراف الدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب والدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية المركزة، وذلك تحت إشراف طبى مكون من الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية المركزة، والدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب، والدكتور عمرو الشاذلي.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل العربى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أنه يتم حاليًا الاستعداد لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، حيث أن محافظة الأقصر تُعد المحافظة الثانية بعد بورسعيد لانطلاق المنظومة، حيث أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، لبدء المنظومة رسميًا فى مطلع يوليو المقبل، وأن وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية تجريان استعدادات مكثفة لإطلاق المنظومة بمستشفيات ووحدات المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد الدكتور إسماعيل العربى، لـ"اليوم السابع"، على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر تقوم بعمليات تجهيز الـ5 مستشفيات و33 وحدة ومركز، كما جرى تسجيلها فى هيئة الاعتماد والرقابة، لتقديم الخدمات الصحية والطب الوقائى للأسر، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستصبح أداة الدولة لتقديم الخدمات الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الهدف فى كافة المراكز والوحدات والمستشفيات العمل على تقديم أسلوب حضارى وطبى وجودة متكاملة فى جميع التخصصات الطبية للمواطنين، وكذلك التأكيد على أهمية طب الأسرة فى الوحدات ومعرفة التاريخ المرضى للأفراد.