اليوم السابع.. الدولة وعهد جديد من ثقة المصريين بالخارج

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الدولة وعهد جديد من ثقة المصريين بالخارج.. إعادة آلاف العالقين حول العالم بسبب كورونا رسالة قوية للطيور المهاجرة.

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