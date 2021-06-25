النيابة: نصابو السلام أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على استخراج الآثار من باطن الأرض

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضبط أفراد تشكيل عصابى، للنصب على المواطنين، عبر إيهامهم بقدرتهم على اكتشاف الأماكن الأثرية بالسلام، واستخراج القطع الأثرية من باطن الأرض، حيث أحرز المتهمون موادا سائلة تشبه ما يسمى بـ"الزئبق الأحمر" وأخرى بيضاء اللون، يوهمون بها ضحاياهم باستخدامها في فتح المقابر الأثرية واستخراج ما بها من محتويات.

كما تبين من تفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، أنها تحوى مقاطع فيديو تخص أماكن ومقابر أثرية، قاموا بترويجها على عملائهم لإيهامهم بأنهم قاموا بفتح تلك المقابر الأثرية، واستخرجوا ما بها من قطع وتماثيل أثرية، حتى يقتنع ضحاياهم وينصاعوا لأوامرهم وتنفيذ طلباتهم.

كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حيث تمكنت من ضبط 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" وبحوزتهم أمبول يحوى مادة حمراء - كرة حديد تحوى مادة بيضاء" - قطعة حديدية - 4 هواتف محمولة تحوى فيديوهات لأماكن أثرية، وفيديوهات لقطع أثرية.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عبر ايهامهم بقدرتهم على اكتشاف الأماكن الأثرية واستخراج القطع الأثرية منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.