الكهرباء: بدأنا في تركيب 250 ألف عداد "ذكي" لا يحتاج الكارت كمرحلة تجريبية

كتب -أحمد صلاح العزب

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المواطن المستهلك من 650 حتى ألف كيلو وات لن يحصل على دعم الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم تركيب حوالى عشرة ملايين وخمسمائة ألف عداد كهربائي مسبوق الدفع ومتبقى حوالى 27 مليون عداد.

وتابع حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامي محمد على خير، أن العداد الذكي "سمارت" لا يحتاج إلى كارت، ويتم التواصل أون لاين بين المواطن والشركة للمتابعة، مضيفا أنه تم البدء في تركيب 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية لأنها تحتاج بنية تحتية كمراكز جمع بيانات وبرامج وكابلات من أنواع معينة، واقتربنا من الانتهاء منها وبعدها سيتم التوسع في تطبيقها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن العاملين في وظيفة قراءة العداد بعد تطبيق وتركيب العدادات الذكية لن يفقدوا وظائفهم لأن هناك العديد من الإدارات بالوزارة تحتاج إلى وجودهم.