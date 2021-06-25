اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحكومة الليبية: نتائج "برلين 2" تعبر عن أهداف الشعب وتطلعه لبناء دولة مستقلة

الجمعة، 25 يونيو 2021 06:27 م
الحكومة الليبية: نتائج "برلين 2" تعبر عن أهداف الشعب وتطلعه لبناء دولة مستقلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة
أ ش أ

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن نتائج "مؤتمر برلين الثاني" تعبر عن أهداف الشعب الليبي، وتطلعهم للاستقرار وبناء دولة مستقلة تملك قرارها السيادي، معربا عن تطلعه إلى التزام الأطراف المحلية والدولية كافة بتلك النتائج والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد وصولا إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.
 
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة بشأن مخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي عقد الأربعاء الماضي في العاصمة الألمانية برلين على مستوى وزراء الخارجية.
 
وقال الدبيبة - في البيان - إن حكومة الوحدة الوطنية ترحب بمخرجات مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، مشيدا بدور ألمانيا لاستضافتها أعمال المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني على جهودهم للإعداد والتنظيم لهذا الحدث المهم وكذلك الأطراف الدولية المشاركة.

الحكومة الليبية

برلين 2

ليبيا

اخبار ليبيا

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