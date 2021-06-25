وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية ـ بأن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية تمكنوا أيضا خلال الأسبوع الماضى من ضبط 20 عبوات ناسفة وحزام ناسف وعدد 19 قطعة سلاح وتدمير وكرين إرهابيين ومصادرة 2087 قطعة عتاد مختلفة خلال العمليات الأمنية التي تشنها في مناطق متفرقة من البلاد".



ويأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.