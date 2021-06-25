اعرف ما هو أكثر تمرين يومى يساعدك على حرق الدهون وخسارة الوزن؟

ندى سليم

الجرى من التمارين الهامة على صحتك والتي تحميك من العديد الأمراض المزمنة، بجانب فوائدها على الصحة العقلية والنفسية، كما أنه من التمارين الرياضية التي تسهم في إنقاص الوزن وأكثر طرق الفعلية لحرق الدهون والسعرات الحرارية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "إكسبريس"، هناك فوائد صحية عديدة للجرى منها:



1.خسارة الوزن



إذا كنت تشعر أن لديك كمية كبيرة من الدهون في بطنك ، فإن الجري هو أحد أفضل التمارين للتخلص من تلك الدهون لأن الجري من أكثر التمارين فعالية لحرق السعرات الحرارية في الدقيقة بعد التزلج الريفي على الثلج.

2.تعزيز الثقة بالنفس



من الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من هذا التمرين ليست فقط من الشيء الجسدي ، ولكن أيضًا لها فوائد على الصحة العقلية، فعندما تبدأ في الجري وبمجرد أن تحقق ذلك ، ستشعر بالسعادة، وبالتالي ستعزز ثقتك بنفسك.

3.منع الاكتئاب



عند ممارسة الجرى يتضاءل الشعور بالاكتئاب الذي يحدث لك، فهو أفضل علاج طبيعي لتخفيف الشعور بالاكتئاب لأنه سيحفز الدماغ على إفراز الهرمونات التي يمكن أن تحسن مزاجك.

4.تخفيف التوتر



الجري هو أفضل طريقة لتخفيف التوتر، لأنك عندما تجري ، تحفز جسمك على إفراز الهرمونات الزائدة التي تسبب اضطرابات التوتر.

5. الوقاية من فقدان البصر



تشير بعض الدراسات إلى أن الجري لمسافة 35 ميلاً على الأقل في الأسبوع سيجعلك أقل عرضة للإصابة بفقدان البصر المرتبط بالعمر بنسبة تصل إلى 54 %.

6.الحفاظ على ضغط الدم



يظهر بعض الباحثين أن الجري مفيد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم والحفاظ على مستويات الكوليسترول، و الأشخاص الذين يجرون حوالي 10 أميال في الأسبوع هم أقل عرضة لاستخدام أي دواء لضغط الدم بنسبة تصل إلى 39 %.