اليوم السابع
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اعرف قصة مصرى فاز بجائزة التميز العلمى من الجمعية الأمريكية لوظائف الأعضاء

الجمعة، 25 يونيو 2021 08:40 م
اعرف قصة مصرى فاز بجائزة التميز العلمى من الجمعية الأمريكية لوظائف الأعضاء طارق عبد العزيز العالم المصري الذى فاز بجائزة التميز العلمي
إبراهيم حسان

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قال الدكتور طارق عبد العزيز، العالم المصرى الذى فاز بجائزة التميز العلمى من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء والباحث ما بعد الدكتوراة بجامعة تكساس بأمريكا، أنه توصل إلى اكتشاف بروتين ما فى الكلى لم يكتشفه أحدا من قبل، من شأنه أن يرفع ضغط الدم فى الجسم.

 

أضاف عبد العزيز، العالم المصرى من محافظة المنيا، فى مداخلة متلفزة عبر "سكايب" لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامى أحمد فايق، عبر قناة dmc، أن ضغط الدم الذى توصل إلى علاجه مرتبط بارتفاع نسبة الأملاح فى الجسم، نتيجة أن القناة العصبية الموجودة فى الكلى هى المسئولة عن إفرازها، مبينا أن الخلل فى هذه القناة العصبية تزيد نسبة الأملاح فى الجسم وبالتالى يرتفع ضغط الدم.

 

وأوضح أن 70% من الشعب الأمريكى يتناول نسبة أملاح كبيرة للغاية، وبالتالى تم العمل على هذا الاكتشاف والوصول إلى العلاج بالبروتين المكتشف فى أمريكا، متابعا: "المسببات الأساسية لأى مرض يمكن الوصول من خلالها إلى العلاج، فى أى مرض، ولكن مرض الضغط مسبباته كثيرة جدا وعوامله كثيرة، ولكن عندما تفهم مساره يساعد هذا فى طريقة العلاج".


طارق عبد العزيز

جائزة التميز العلمي

اخبار التليفزيون

مصر تستطيع

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