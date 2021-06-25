إحباط محاولات تهريب تليفونات وساعات وأدوية بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى مبنى الركاب رقم 2 برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة وأسامة محمد دياب مدير الجمرك ثلاث محاولات تهريب متنوعة .

الأول أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة قادمة من دبى استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية قام أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف أحمد محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود عدد من التليفونات مخبأة داخل الحقائب وبتفتيشه ذاتيا عثر على عدد أكبر من التليفونات ماركة iPhone .

وعلى نفس الرحلة استوقف حافظ منشاوى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب آخر أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، الذى أنكر أيضا حوزته على ما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفى رأفت مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ساعات داخل الحقائب قام مدير الحركة بتكليف أحمد عبد الواحد لتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود ساعتين وأسورة ذهبية ماركة كارتيير بخلاف ساعته الشخصية التى يرتديها.

والمحاولة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران "أورال" القادمة من روسيا استوقف عبد السلام عادل أحد الركاب من جنسية أوروبية من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة مندسا وسط المجموعة السياحية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة أفاد مصطفى الصاوى بوجود كمية من الأمبولات داخل الحقائب قام أحمد سيد بتكليف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 1900 أمبول يستخدم فى بناء العضلات.

أمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد كل راكب من الثلاثة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.