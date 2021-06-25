أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة على القاهرة والعظمى 37 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

5 عطلات رسمية خلال يوليو.. اعرف الإجازات المتبقية فى 2021 باليوم والتاريخ

يشهد شهر يوليو المقبل عددا من الإجازات الرسمية تصل إلى 5 أيام، إلى جانب الإجازات الأسبوعية، ويقدم "اليوم السابع" لقرائه الإجازات الرسمية المتبقية فى شهر يوليو المقبل وحتى نهاية عام 2021 ، كما يلى :

الصحة تعلن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسى 2021 / 2022

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2021 – 2022، وتضمنت الشروط بحسب منشور للوزارة، الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

الداخلية تقدم مساعدات طبية وعينية للبسطاء بمبادرة حياة كريمة.. فيديو

وجهت وزارة الداخلية قوافل المساعدات العينية والطبية والخدمية للمناطق الأكثر احتياجًا تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، فى إطار دورها الإنسانى الذى تقوم به نحو المواطنين.

انهيار عقار من 4 أدوار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية انهيار عقار مكون من 4 أدوار مأهول بالسكان، وسط أنباء عن وجود عدد من قاطني العقار تحت الانقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.

القوى العاملة: 1.4 مليون جنيه مستحقات عاملين توفيا فى حادثين بشركتين ببورسعيد

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن حادثين فى شركتين، نتج عن الحادث الأول وفاة العامل "م.ع"، الذى يعمل بشركة لمنتجات البترول، ونتج عن الحادث الثانى وفاة العامل "و.ع"، الذى يعمل بالشركة العالمية للمواسير، ووصلت مستحقاتهم مليونا و450 ألف جنيه.

الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء.. 8 قرارات و6 اجتماعات.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25 يونيو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام بها من أنشطة.

إصابة 15 عنصرا من قوات حفظ السلام بينهم ألمان بهجوم شمال مالى

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها أنه تم إصابة 15 عنصرا من قوات حفظ السلام بينهم ألمان بهجوم وقع شمال مالي.

قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجارى فى ماريلاند الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران جراء حادث إطلاق نار وقع فى مركز تجارى بمدينة غليناردين فى ولاية ماريلاند، بحسب "روسيا اليوم".

غدا طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

اتحاد الكرة يرشح الأهلى والزمالك والمصرى وسموحة للمشاركة فى بطولات أفريقيا

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على ترشيح أندية الأهلى والزمالك والمصرى وسموحة للمشاركة فى النسخة الجديدة من بطولات أفريقيا، فى حالة عدم موافقة الكاف على مد مهلة تحديد الفرق المصرية المشاركة فى البطولات.

حصاد الوزارات.. الصحة تعلن شروط القبول بمدارس التمريض لعام 2021 / 2022

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

شكرى يبحث مع مسؤول صينى ملف سد النهضة وتصنيع لقاح كورونا في مصر

تباحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيًا، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلديّن.

ارتفاع عدد ضحايا إعصار التشيك إلى 5 قتلى وأكثر من 200 مصاب.. فيديو وصور

لقى نحو 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 200 آخرين، بسبب إعصار مدمر اجتاح بلدات وقرى جنوب شرق التشيك، فيما تم نقل أكثر من 60 شخصاً إلى المستشفيات، منهم 10 يعانون من إصابات خطيرة، فى أقوى إعصار تعرضت له جمهورية التشيك فى العصر الحديث.

تقرير إنجليزي: ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح بالأولمبياد بسبب يورو 2020

كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أنه من غير المرجح أن يشارك نجم ليفربول محمد صلاح مع منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية هذا العام فى طوكيو، حيث يتوقع ناديه أن يكون اللاعب جزءًا من المجموعة التى تستعد للموسم الجديد فى هذا الوقت.