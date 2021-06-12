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غلق جزئى للطريق لتنفيذ مشروع مد خط مياه شرب من محطة 6 أكتوبر الجديدة

السبت، 12 يونيو 2021 12:51 ص
غلق جزئى للطريق لتنفيذ مشروع مد خط مياه شرب من محطة 6 أكتوبر الجديدة المرور ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور.. لتنفيذ أعمال مشروع مد خط مياه شرب من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثانى" وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الإجتماعى ومدينة أحمد زويل نطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، مما يستلزم غلق جزئى بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر إعتباراً من الساعة 12,00 صباحاً يوم السبت الموافق 12/6/2021 وحتى الساعة 6,00 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 .. دون تعطيل الحركة المرورية .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 


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